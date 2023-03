Furlan com um pé no MDB

Furlan conversou em Brasília com o "dono" da legenda emedebista, ex-presidente José Sarney.

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan, está perto de assinar ficha de filiação no MDB, ainda sob o comando do ex-senador Gilvam Borges, seu ex-aliado e principal desafeto.

O prefeito esteve em Brasília ontem (1), onde foi recebido por um dos “donos” do partido, o ex-presidente José Sarney.

Os dois trataram de Macapá, mas também sobre a situação do MDB.

O mandato de Gilvam como presidente do diretório terminou no último dia 28, mas a convenção que elegeria a executiva estadual foi adiada pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi (SP). Rossi é aliado do deputado federal Acácio Favacho, principal articulador da ida do prefeito para a legenda. Nos bastidores, Acácio também trabalha para enfraquecer Gilvam, que afirma ter maioria de votos para continuar à frente da legenda.

Interlocutores do prefeito afirmam que, apesar dos ataques de Gilvam, a ida de Furlan para o MDB não estaria condicionada à saída ou permanência do ex-senador.

Pelo menos esse é o discurso, afinal, se depender do ex-senador não haverá filiação e muito menos cafezinho de boas vindas.