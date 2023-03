Governo abre 101 vagas para Ueap com salário inicial de até R$ 5,2 mil

Serão ofertadas 101 vagas para cargos de nível médio e superior para os campi Macapá e Amapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O Governo do Amapá anunciou, na manhã desta quarta-feira (15), o edital de concurso público da Universidade Estadual do Amapá (Ueap) com 101 vagas para os cargos de técnico administrativo nos níveis superior e médio.

Serão 89 destinadas ao campus de Macapá e 12 para a o campus de Amapá, onde uma nova sede administrativa será inaugurada ainda este semestre, segundo o governo estadual.

O certame está sendo organizado pela Assessoria em Organização de Concursos Públicos – Instituto AOCP. As provas serão aplicadas no dia 2 de julho.

VEJA AQUI O EDITAL

Durante o evento de lançamento, o governador Clécio Luís (SD) afirmou que está otimista com o crescimento da universidade no interior do estado. Para ele, é importante a instituição fortalecida em todo Amapá.

Sobre a inauguração do Campus Região dos Lagos, sediado no município de Amapá, a 300 km de Macapá, ele afirmou que irá atender, também, os potenciais estratégicos dos municípios de Calçoene, Pracuúba, Tartarugalzinho e Oiapoque.

“É com muita satisfação a gente anuncia o edital para esse novo concurso. O objetivo é fortalecer a Ueap, ferramenta muito importante para o desenvolvimento do Amapá. Esse campus que iremos inaugurar foi pensado para atender os potenciais estratégicos da região”, reforçou o governador.

A reitora da universidade estadual, Katia Paulino, considerou que o momento é de crescimento da universidade tanto em relação aos cursos de graduação e pós-graduação, como na estrutura física de suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão.

“Momento fundamental para a universidade. Momento em que a universidade dá um salto tanto na questão de cursos como em sua estrutura. Esses 101 técnicos serão muito bem acolhidos pela Universidade e muito bem-vindos também”.