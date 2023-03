Governo inicia diálogo com servidores estaduais

Nesta terça-feira foi criado um comitê permanente de diálogo e valorização dos servidores Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

O governo do estado iniciou o diálogo com representantes funcionalismo público para a data-base de abril.

Nesta terça-feira (21), foi assinado o decreto de criação do comitê permanente de valorização do servidor público, criado pelo governador Clécio Luís (SD) com a finalidade de discutir pautas de cada categoria.

O documento criou o fórum da agenda do servidor no qual serão discutidos temas como política salarial, promoções, progressões, concursos públicos, qualidade de vida do servidor, formação entre outros assuntos.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá (Sinsepeap) – p maior do estado –, Kátia Cilene, considerou importante a abertura do diálogo, sobretudo no que diz respeito à busca por melhores condições de trabalho e valorização do trabalhador.

“Cada sindicato tem suas especificidades e, dentro disso, o Sinsepeap tem seus planos de cargos e carreira. Desde 2011 nós temos uma perda de 25% na nossa carreira. Tem professor no município (Macapá) que hoje tem salário chegando a R$ 13 mil e no estado a gente não chega a R$ 8 mil. O Sindicato lutou pela carreira do município, mas no GEA tivemos muitos entraves. Esperamos que com o Clécio nós não tenhamos”, avaliou Kátia Cilene.

O presidente do Sindicato de Enfermagem e Trabalhadores de Saúde do Amapá (SINDESAÚDE), Klinger Campos, enfatizou que além do plano de cargos e carreira, a pauta em destaque continua sendo o piso salarial da enfermagem.

“A gente precisa debater alguns pontos com o governo, que é a data-base, que já está bem aí perto, em abril, e, particularmente, cada categoria vai tratar dentro do comitê suas pautas específicas. Dentro da saúde pública, temos o piso salarial, implementação da gratificação no salário e concurso público”, reforçou Campos.

Clécio explicou que o comitê vai discutir, além de remuneração, a qualidade do trabalho prestado, o ambiente de trabalho, entre outras pautas relacionadas às categorias.

“O comitê é importante porque a discussão sobre o servidor não fica mais apenas no âmbito da Secretaria do Estado da Administração, mas à Secretaria de Finanças e às demais áreas do governo. Quando for necessário discutir as pautas mais específicas, a gente trata com a secretaria específica. Então, são dois patamares de discussão: o geral que trata de todos os servidores, e quando houver necessidade, a específica para cada categoria”, explicou o governador.

O comitê passa a funcionar nesta quinta-feira (23) e a primeira agenda será com o Sinsepeap.