Governo prorroga validade de 3 concursos públicos

Anúncio ocorreu no Palácio do Setentrião. Certames são de 2018. Prazo de validade foi estendido por mais 2 anos.

Por ANDRÉ ZUMBI

O Governo do Amapá prorrogou a validade do edital dos concursos públicos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Fundação da Criança e Adolescente (Fcria) e Grupo de Gestão. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (10), no Palácio do Setentrião, sede central do Poder Executivo, no Centro de Macapá.

O prazo de validade destes certames encerraria no próximo dia 14 de março. Agora, eles expiram em 2025. O novo fôlego trouxe esperança renovada aos classificados do cadastro reserva, que sonham em ser convocados para o serviço público e sua estabilidade empregatícia.

Para Paulo Ferreira, da comissão de aprovados no concurso do Iapen, o momento é de gratidão e esperança.

“É uma data que celebra a nossa luta que vem desde 2018. O sentimento é de gratidão. Esperamos que tudo ocorra a favor, para o chamamento de mais uma turma, claro, de acordo com a necessidade do estado”, agradeceu.

O secretário de Administração do Amapá, Paulo Lemos, ressaltou que a prorrogação está garantida em lei. Os editais, que são de 2018, estabeleciam, inicialmente, dois anos de validade e mais dois de prorrogação.

Ele lembrou que durante os dois anos de pandemia de covid-19, o prazo de validade do edital ficou suspenso.

“Para a administração não é fácil fazer um concurso público. Como nós temos a oportunidade legal de prorrogar por mais dois anos esses três editais, nós tomamos a decisão administrativa junto com o governador, porque é melhor que fazer um novo concurso público”, considerou o secretário.

O governador Clécio Luís (Solidariedade) afirmou que o próximo passo é reunir condições para chamar, gradualmente, os candidatos que compõem o cadastro reserva.

“Eu fiz o compromisso na campanha e quero reafirmar: enquanto houver candidatos a serem chamados, nessas áreas, não farei novo concurso. Chamarei esses que se dedicaram a fazer o concurso. Que estudaram para isso, que pagaram cursinho, sacrificaram seus empregos para estudar e passaram, e tem essa expectativa de direito. Queremos honrar o esforço dessas pessoas. Claro que isso na medida da condição financeira do estado”, afirmou o governador.