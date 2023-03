Grupo armado dispara contra a Força Tática; infrator morre

Confronto ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem morreu e seus comparsas conseguiram fugir após troca de tiros entre criminosos e policias militares na tarde deste domingo (26), na zona de Macapá.

Segundo relatórios do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), por volta de 17h, duas equipes da Força Tática estavam a caminho de uma missão determinada pela Divisão de Operações da PM do Amapá quando, ao passarem pela Rua 25 de julho, no Bairro do Muca, depararam-se com um grupo de indivíduos armados.

Ao perceberem as viaturas reduzindo a velocidade, os criminosos começaram a disparar. Os militares revidaram e começou uma intensa troca de tiros. No confronto, um suspeito foi atingido. Nesse momento, o bando começou a recuar e os integrantes se dispersaram para as pontes.

O Samu constatou o óbito do infrator identificado como sendo Eldo Magno Bandeira, de 21 anos. Com ele foi encontrado 10 porções pequenas e uma porção grande de maconha, e um revólver calibre 38 com numeração raspada, com três munições intactas e uma deflagrada.

As drogas e a arma foram entregues no Ciosp do Pacoval.