Homem é morto a facadas no mesmo dia em que chega a vila de garimpo

Crime ocorreu no Distrito do Lourenço, município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Atualizado às 9h15

Por OLHO DE BOTO

Recém chegado em uma região no entorno de garimpo no interior do Amapá, um homem foi morto a facadas por volta de 23h40 da noite de quarta-feira (8).

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a vítima foi esfaqueada por vários infratores. O crime ocorreu na Avenida José Lourenço, no Distrito do Lourenço, município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Socorrido por populares, Romildo Ramos da Silva, de 36 anos, ainda foi levado ao posto de saúdo do distrito, mas não resistiu aos ferimentos.

Militares do 12º Batalhão da PM do Amapá ainda fizeram buscas na região, mas nenhum dos acusados foi encontrado. Segundo o capitão Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12⁰ Batalhão, a vítima chegou ontem mesmo ao Lourenço. Por isso, ele acredita em acerto de contas.

“Ele chegou apenas para ser morto. Provavelmente os acuados já estavam-no o esperando. O que soubemos é nem houve discussão entre eles, a vítima foi apenas esfaqueada”, comentou o oficial.