Homem morre após ser baleado perto de cemitério

O crime ocorreu no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apura um homicídio ocorrido na madrugada deste sábado (18), no Bairro Santa Rita, região central de Macapá. O crime aconteceu nas proximidades do Cemitério São José, na Rua Paraná com a Avenida Henrique Galúcio.

Ferido gravemente após um ataque a tiros, Bruno de Jesus Almeida, de 31 anos, ainda foi levado em um carro particular até o Hospital de Emergências da capital, mas lá já chegou sem vida.

Há poucas informações referente à autoria do assassinato. Aos policiais que estavam de plantão no hospital, testemunhas disseram apenas que o crime foi cometido por dois desconhecidos que estavam numa motocicleta, mas ninguém soube informar a motivação e nem a placa do veículo utilizado na fuga.

Até as 8h30 deste sábado (18), ninguém havia sido preso, mas os investigadores da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe) prosseguem nas buscas por provas que possam ajudar na elucidação do crime

Quem quiser contribuir com a investigação pode passar informações para o Disk Denúncia da Decipe, no número (96) 99170 4302. Não precisa se identificar, o sigilo é garantido.