Homem que estuprou menina em curral durante festa é condenado e preso

Caso ocorreu na zona rural do município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Foi transferido nesta segunda-feira (27) para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o homem condenado e preso por estuprar uma criança no interior do Amapá.

O condenado não teve o nome divulgado, mas ele foi preso no último fim de semana, pela equipe da delegacia de Mazagão, município a 35 km de Macapá.

Atualmente com 41 anos, ele foi condenado por estupro de vulnerável. De acordo com o Delegado Anderson Ramos, o crime ocorreu duas vezes.

Segundo a polícia, a primeira vez foi no ano de 2012, quando a vítima tinha apenas 9 anos e ele 32 anos, durante uma festa em Mazagão Velho. Ele aproveitou-se para se aproximar da criança porque é irmão do então padrasto da vítima.

“Ele abordou a vítima em um curral, a agarrou a força e, em seguida, a estuprou. A menina gritou pedindo socorro, mas como o som estava muito alto ninguém a escutou”, revelou o delegado.

Após os abusos sexuais, o homem ameaçou a criança de morte, caso falasse o que havia ocorrido. No ano de 2014, quando a vítima estava com 12 anos de idade, o crime aconteceu novamente, na localidade Maracá-Mirim, Rio Preto.

Apesar do crime ocorrer duas vezes, o homem preso foi condenado a apenas 9 anos e 2 meses de reclusão.