Homem tem rosto desfigurado em homicídio brutal

INTERIOR DO AMAPÁ

Crime ocorreu nesta manhã, no município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um crime brutal foi registrado na manhã desta segunda-feira (20), no município de Tartarugalzinho, a 230 km da capital.

Augusto César Pereira de Lima, 49 anos, foi achado morto, por volta de 9h30 no entorno da casa onde havia sido visto em uma bebedeira, na Rua das Palmeiras, no Bairro Adelino Gurjão.

Policiais Militares da 4ª Cia de Tartarugalzinho isolaram o local até a chegada da Polícia Civil e, posteriormente, da Polícia Científica. O corpo apresentava várias perfurações e profundos cortes no rosto, provavelmente feitos por terçadadas. A vítima ficou desfigurada.

Segundo informações de populares, um indivíduo conhecido por ‘Serra’ estaria ingerindo bebida alcoólica com a vítima e foram para essa casa. A polícia acredita ter havido um desentendimento entre eles.

O suposto infrator é do distrito de Andiroba, onde os policiais ainda faziam diligência até esta tarde, no encalço do acusado. O corpo já foi liberado pela Politec. A vítima tinha passagem por tráfico de drogas.