Hospital denuncia homem por estupro de adolescente; vítima engravidou

Crime ocorreu no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

DA REDAÇÃO

Um homem de 44 anos foi preso neste domingo (12) pela Polícia Civil do Amapá, acusado de estuprar a sobrinha de sua esposa. A vítima, uma adolescente de 16 anos, engravidou.

O crime e a prisão ocorreram no município de Mazagão, a 35 km de Macapá. Com um mandado de prisão preventiva em mãos, os agentes da Delegacia da cidade capturaram o acusado em casa, no Bairro da Olaria. O nome dele não foi revelado pelas autoridades.

De acordo com o delegado Anderson Ramos, segundo a investigação, a vítima sofre os abusos sexuais desde que tinha 14 anos. A jovem está 16ª semana de gestação.

O delegado explicou que a prisão preventiva foi necessária porque o crime foi cometido repetidas vezes, por pelo dois anos e, ainda, porque o acusado teria coagido a vítima e sua mãe, com a finalidade de frear as investigações.

Contudo, o delegado informou que a denúncia partiu do hospital onde a adolescente foi atendida depois de sentir mal-estar, e após o teste Beta HCG confirmar a gravidez. Aos profissionais de saúde, a garota contou como havia engravidado.

“O investigado é muito próximo da vítima, pois ela é sobrinha da companheira dele, fato este que poderia torná-la vítima novamente, por isso a preventiva se fez necessária”, reafirmou Anderson Ramos.

O homem preso, que já responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em depoimento, ele negou tudo.

“Porém, as declarações da vítima ganham especial relevância em crimes sexuais, por se tratar de crimes que são cometidos às ocultas e sem presença de testemunhas, ainda mais que é corroborada com laudo pericial com resultado positivo para exame de gravidez, ou seja, tais declarações são coerentes com as demais provas produzidas”, reforçou o delegado.

O acusado deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (13).