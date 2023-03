Idoso ‘apalpou’ criança em loja de brinquedos

NO SUL DO AMAPÁ

Crime foi investigado pela equipe da Delegacia de Infância e Juventude da Polícia Civil em Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá

Um homem de 61 anos foi indiciado por estupro de vulnerável por ter abusado de uma menina de apenas 9 anos dentro de uma loja no interior do Amapá. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia.

O caso ocorreu no início do mês de fevereiro, em um horário de muito movimento de clientes no interior do estabelecimento que fica no centro comercial de Laranjal do Jarí, a 270 km de Macapá.

De acordo com o delegado Aluisio Aragão Jr, a mãe da vítima procurou a Delegacia da Infância e Juventude no mesmo dia. A menina estava muito abalada psicologicamente.

Segundo a polícia, a vítima relatou à mãe que o autor se aproveitou de um momento em que ela estava sozinha olhando brinquedos e apalpou as nádegas da criança.

Mesmo nervosa, a menina conseguiu repassar à mãe algumas características físicas e detalhes sobre o traje utilizado pelo suspeito.

Em interrogatório, o suspeito negou, mas através de imagens de circuito interno do empreendimento, a polícia confirmou o crime.

“Após várias diligências investigativas, analisando as imagens e vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, foi possível constatar o momento do crime e tivemos êxito na identificação do autor”, explicou o delegado.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.