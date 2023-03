Vamos analisar juntos o capítulo 2 de Neemias

Bom dia! Geralmente conhecemos pessoas que são infelizes com a felicidade dos outros, ou até mesmo com a nossa felicidade. No capítulo 2 de Neemias, encontramos o surgimento de inimigos com o objetivo de atrapalhar a jornada do povo de Deus que estava tentando reconstruir o templo de Jerusalém. Esses desafetos conspiraram, apenas porque não queriam ver o sucesso da comunidade feliz por estar empenhada naquela obra. Tenha um feliz sábado (4) com o nosso Senhor Jesus.