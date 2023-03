Investigados por 103 homicídios são alvos de megaoperação no Amapá

Esforço integrado de policiais e Iapen

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Forças policiais do Amapá cumpriram mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (29), numa operação integrada que investiga nada menos que 103 homicídios realizados por facções criminosas. Além de prisões, houve apreensão de armas, munição, drogas, cartões de crédito e até uma tornozeleira eletrônica rompida.

A Operação Bessa (homenagem a investigador morto pela covid-19) foi deflagrada por 150 policiais com participação da Inteligência da Sejusp e equipes do GTA, Delegacia Geral de Polícia e Iapen, com apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos 28 mandados de busca, vários deles num pavilhão fechado do Iapen onde cumprem pena lideranças de facções.

Foram presas 13 pessoas supostamente envolvidas com os crimes de homicídio. Entre os objetos apreendidos estão uma espingarda calibre 12; 4 pistolas 380, 2 revólveres calibre 38, dezenas de munições, porções de cocaína, maconha, crack e dinheiro. Também foram encontrados oito celulares, 34 cartões de crédito e uma tornozeleira.

A operação focou em 103 homicídios dos últimos 4 meses, a maioria execuções ordenadas por facções nas cidades de Macapá e Santana.

“A operação teve como objetivo desarticular esse grupo criminoso que já cometeu desde novembro, em confronto com outro grupo criminoso, mais de 100 homicídios. Em razão disso representamos pelos 28 mandados”, explicou o delegado Daniel Marsili, que estava no comando da operação.

O Iapen atuou com a Polícia Penal e até com alunos do curso de formação.

“24 policiais com apoio dos alunos de formação fizemos revista em todas as celas e fizemos apreensões de celulares e outros materiais coletados ajudarão no trabalho da Polícia Civil”, explicou o delegado Luiz Carlos Gomes Júnior, diretor do Iapen.

O delegado geral de Polícia, César Vieira, informou que houve um aumento de homicídios por causa da disputa por pontos de venda de drogas e por poder dentro das próprias facções. Ele destacou a integração das forças policiais com o Iapen e a Polícia Penal.

“O Iapen está entre os principais órgãos para fazer cessar essa violência dos grupos criminosos”, comentou.

A maioria dos presos hoje já respondia a crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo e associação criminosa.

Outros mandados continuarão sendo cumpridos ao longo do dia.