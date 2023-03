Justiça manda devolver fiança de empresário investigado por ameaças

Júlio Farias receberá de volta R$ 54,5 mil, e apenas R$ 6 mil ficaram retidos como fiança

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A justiça mandou devolver ao empresário Júlio Farias a maior parte do valor da fiança paga por ele para responder ao processo em liberdade. A decisão foi do juiz Ailton Vidal, da 2ª Vara Criminal de Macapá, que considerou ser desproporcional o valor de R$ 65 mil arbitrado na audiência de custódia.

O empresário bolsonarista foi preso em flagrante no dia 22 de dezembro pela Polícia Federal numa investigação conduzida pela Polícia Legislativa do Senado. Ele era acusado de fazer ameaças ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na casa dele um silenciador importado sem autorização, além de um grande arsenal de armas legalizadas.

O empresário foi solto no dia 23 após o pagamento da fiança para responder ao processo em liberdade. No entanto, a defesa conduzida pelo advogado José Calandrini argumentou que o valor estava muito acima do previsto na legislação para o crime de comprar o acessório ilegalmente.

Além disso, o dinheiro teria sido retirado do capital de giro da empresa de Farias, que administra uma rede de postos de combustíveis no Amapá.

O magistrado acatou os argumentos e mandou devolver R$ 54,5 mil, ficando retida uma fiança de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6 mil.

O juiz determinou nesta quinta-feira (16) a expedição de um alvará para que o empresário compareça ao banco e saque o valor.