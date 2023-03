Ladrão invade farmácia pelo telhado para furtar picolés

Crime ocorreu no Bairro Fonte Nova, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As Polícias Militar e Civil buscam identificar um ladrão que invadiu uma farmácia pelo telhado e depois fugiu levando algumas unidades de picolé, além outros objetos.

O furto aconteceu na madrugada de segunda-feira (20), por volta de 3h, no Bairro Fonte Nova, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Imagens gravadas pelo circuito de segurança do local mostram que o criminoso ficou bem à vontade durante o cometimento do crime, ele coloca alguns picolés no bolso e, em outro vídeo, ele já aparece no balcão do caixa, pegando alguns objetos.

O bandido ainda não foi localizado, mas, pelas imagens, o 4º Batalhão da PM do Amapá suspeita que seja o criminoso chamado de Maquerito, conhecido por atuar na prática de furtos naquela mesma região.

Ele está sendo procurado pela polícia.