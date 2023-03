Laranjal do Jari reúne 3 mil na maior corrida só para mulheres do Amapá

Esta foi a 6ª edição da Corrida e Caminhada da Mulher realizada no município a 287 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Milhares de mulheres novamente foram às ruas de Laranjal do Jari, no sul do Estado, no último sábado (25), na 6ª Edição da Corrida e Caminhada da Mulher, realizada pela prefeitura da cidade, a 287 km de Macapá.

O evento ocorre em comemoração ao mês e ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. É organizado em parceria pelas Secretarias de Assistência Social, de Esporte e Lazer e Coordenaria Especial da Mulher.

Com a participação mais de 3 mil competidoras, divididas em categorias abrangendo assim faixa etária a partir dos 17 anos até 70 anos, o evento é a maior corrida de rua só para mulheres do Estado do Amapá. VEJA OS RESULTADOS.

A competição teve a largada em frente ao Terminal Rodoviário na Avenida Tancredo Neves com percurso de 3km e 5km.

No final da corrida entrega da premiação, Show com Dj Estele, Cantoras Laranjalenses, Direto de Macapá Letícia Auolly e de Belém do Pará Manu Batidão encerrou a noite.

Participaram prefeito Márcio Serrão, vice Prefeito Irmão Tadeu, Deputados Estaduais, Alliny Serrão, Edna Auzier, Zeneide Costa, Aldilene Souza. Liliane Abreu, Dayse Marques. Jesus Pontes, Jory Oeiras, Roberto Góes, Fabricio Furlan Secretários de Estados e Secretários Municipais, vereadores e convidados.