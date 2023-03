Lembrar do passado pode trazer esperança

É preciso olhar para trás e ver como Deus tem cuidado de nós

Bom dia! Lembranças de acontecimentos passados podem nos ajudar a vencer desafios do presente e planejar o futuro. Ester 9 narra o que aconteceu no Purin, uma festa em que era permitido o assassinato de judeus. Amã, no entanto, emitiu um novo decreto permitindo que os judeus pudessem se defender. Uma guerra aconteceu, mas o povo de Deus saiu ileso. Esses dias seriam lembrados pelas próximas gerações. Diante dos problemas do presente, precisamos lembrar do que Deus já fez por nós. Isso vai nos trazer mais esperança. Tenha uma ótima sexta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!