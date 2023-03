Líder da FTA na fronteira é preso

Ação policial que apreendeu drogas e moeda estrangeira

Da REDAÇÃO

De volta às atividades após um acidente marítimo em uma ação policial, o delegado Charles Correa, de Oiapoque, a 590 km de Macapá, anunciou, na noite desta segunda-feira (13), a prisão do líder da maior facção criminosa do Estado na fronteira.

Ele seria responsável pelas ordens de execução de rivais e coordenava o tráfico de drogas na região, entre outros crimes, segundo a polícia.

Breno Mariano Souza Cavaleiro de Macedo, de 24 anos, foi preso durante mais uma etapa da Operação Hórus, ação conjunta das forças de segurança pública em áreas de fronteira do território nacional. Ele tem duas passagens por tráfico pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e é investigado por um homicídio ocorrido no mês de fevereiro em Oiapoque. Junto com ele foi preso um comparsa de 21 anos.

Além da prisão do chefe do tráfico, os agentes das Polícias Civil, Penal e Militar também capturaram um comparsa, que seria o seu ‘braço direito’ no planejamento de crimes, e outros dois foragidos da justiça.

De acordo com o delegado, Cavaleiro tem reincidência no tráfico e coordenava a venda e distribuição de entorpecente para a Família Terror do Amapá (FTA) em Oiapoque. Ele foi preso em frente a uma pousada no Centro da cidade.

Outro preso tem 53 anos e estava foragido da Justiça do Estado de Goiás. O último preso era procurado pela justiça amapaense, pelo crime de roubo.

Na operação, foram aprendidos celulares, drogas, balança de precisão e dinheiro – entre moeda nacional e estrangeira: euros, dólares e lira turca.