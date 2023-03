Macapá abre licitação de R$ 2 bi para concessão do transporte coletivo

Edital de concessão estabelece que empresas vencedoras coloquem diariamente 160 ônibus para atender a população.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Atualmente à beira do caos, o sistema de transporte coletivo público de Macapá pode receber investimentos de mais de R$ 2 bilhões de capital privado com a concessão do serviço a empresas de ônibus pelos próximos 20 anos.

É o que prevê o edital de licitação lançado nesta segunda-feira (27) pelo prefeito Dr. Furlan (Cidadania), no auditório da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), onde estavam presentes vereadores, secretários, representantes do Conselho Municipal Trânsito.

Serão licitados dois lotes de transporte coletivo, um com 16 linhas de ônibus e outro com 17, totalizando 33 linhas em toda cidade.

Cada lote só pode ter uma empresa vencedora. As donas das propostas com o menor preço de tarifa terão que se comprometer em investir a partir de R$ 1 bilhão, por lote, no sistema de transporte público pelo tempo de vigência da concessão.

Entre esses investimentos, prevê o edital, as vencedoras da concorrência deverão colocar para rodar, no mínimo, 160 ônibus para atender a população, com previsão de frota reserva de 10% desse quantitativo, chegando a cerca de 180 veículos – além das obrigações de praxe, como a operação, a manutenção e a renovação da frota.

“Estamos trabalhando há 1 ano no edital e hoje realizamos esse lançamento com muita alegria. Sei da importância desse processo licitatório, mais de 40 mil pessoas usam o transporte público coletivo na capital e sofrem todos os dias com a demora e falta de ônibus. Não podemos admitir que as pessoas fiquem esperando 1 hora nas paradas, com a licitação essa realidade vai mudar” afirma o gestor.

O presidente da Comissão Especial de Licitação, Walmiglisson da Silva, explicou que a licitação também prevê que a prefeitura entre com uma parte de subsídio para o custeio do transporte em um sistema realizado em 33 linhas.

O intervalo entre a publicação do edital e a realização da primeira sessão será de 30 dias corridos, e o critério será o menor preço sobre a tarifa técnica de remuneração por quilômetro rodado.

Segundo o edital, os 20 anos de concessão podem ser prorrogados por mais 5 anos, totalizando 25 anos até a próxima licitação.