Macapá anuncia censo LGBTQIA+

Pesquisa demográfica será executada pela Coordenadoria de Políticas de Diversidade da Prefeitura da capital para identificar as necessidades desse público.

Uma pesquisa demográfica vai coletar dados populacionais da comunidade LGBTQIA+ de Macapá com o objetivo de mapear as localidades e bairros das regiões urbana e rural.

Os dados serão usados para identificar as necessidades dessa deste público e formular políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho, renda, segurança pública, entre outros setores.

O estudo foi anunciado pela Coordenadoria de Políticas de Diversidade da Prefeitura da capital. O 1º censo demográfico da comunidade LGBTQIA+, iniciará na próxima sexta-feira (31), durante o lançamento do projeto Diversidade na Rua, no CEU das Artes do Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá, de 8h às 13h.

De acordo com o coordenador municipal de Políticas de Diversidade, Edem Jardim, serão realizadas pesquisas de campo quantitativas e qualitativas.

“Precisamos conhecer mais o nosso público, se estão empregados, se já sofreram algum tipo de violência como lgbtfobia, se estão estudando, ou seja, é somente por meio das pesquisas que nós podemos mensurar a realidade da população para que sejam desenvolvidas e executadas as políticas públicas”, destacou o coordenador.

Os dados da pesquisa serão coletados virtualmente, através de um link que será disponibilizado a partir de sexta no Portal da Prefeitura da Macapá e que conterá questionários demográficos. O processo de colhimento de informações encerra no mês de outubro.