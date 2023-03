Macapá fica em 2º na geração de emprego entre as capitais em 2022

Dados sobre a capital do Amapá são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência – colocou Macapá como a segunda capital que mais gerou novas vagas formais de emprego nos últimos dois anos.

Segundo o estudo, de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 foram criados 13.023 novos postos de trabalho no estado. Desses, 10.601 são de Macapá e 2.422 nos demais 15 município.

Somente em dezembro do ano passado, o saldo foi de 5.792 novos empregos do Amapá, dos quais 5.059 estão na capital. São mais de 5 mil pessoas a mais com carteira assinada.

No total, Macapá saiu de 50.678 pessoas em emprego formal até janeiro de 2020 para 61.279 até dezembro de 2022. Representa um crescimento na ordem de 21% em relação a 2020, que fechou o ano com 846 novos postos de trabalho.

Enquanto em 2020 a variação foi de apenas 1,71%, em 2022 o resultado alcançou 9% ao ano. Destaque para os setores do comércio (11.842 admissões) e serviços (16.396 admissões), que juntos representam 28.238 postos de trabalho.

A média do crescimento da capital está acima da do cenário nacional, que teve variação de pouco mais de 5%.