Mais de 1 mil identidades estão ‘esquecidas’ em Macapá

Documentos estão nas unidades do Super Fácil espalhadas pela capital do Amapá.

Mais 1 mil Carteiras de Identidade, documento também conhecido como Registro Geral (RG), de 1ª e 2ª vias, estão acumuladas nas unidades do Super Fácil em Macapá, aguardando pelos ‘esquecidos’ titulares.

O serviço é um dos mais procurados nas unidades do órgão. Somente na agência do Centro de Macapá, o número de solicitações chega a 80 por dia.

A diretora-geral do Super Fácil, Renata Apóstolo, pontua que a entrega obedece a um prazo de 15 dias.

“Além da despesa que a pessoa tem, devido a taxa e foto, salvo os casos de isenção, é preciso lembrar que o RG é o documento que abre portas para a cidadania, empreendedorismo, estudos, concursos públicos, viagens, entre outros”, argumenta a gestora.

Para retirar o documento, o cidadão precisa levar até a unidade em que foi atendido o comprovante da solicitação, documento oficial com foto, como Carteira de Trabalho, e a certidão de nascimento. As unidades do Super Fácil funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Emissão do RG

A emissão da 1ª via é gratuita, já para a 2ª via é cobrada taxa de R$ 59,68. Para solicitar, são necessários as originais e cópias:

Certidão de nascimento ou casamento;

Três fotos 3×4 atualizadas (fundo branco);

No caso de viúvo(a) a certidão de casamento deve ser averbada;

Comprovante de endereço;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);