Mau tempo em Belém atrasa e cancela voos para Macapá

Pelo menos 100 passageiros do Amapá ficaram retidos no Aeroporto Val-de-Cans.

Por SELES NAFES

As três companhias aéreas do país cancelaram, desviaram ou atrasaram seus voos para Macapá, na tarde desta segunda-feira (13). O problema foi o mau tempo em Belém.

O primeiro cancelamento ocorreu com a Azul. Passageiros que embarcariam para Macapá por volta do meio-dia foram informados que a chuva forte e a baixa visibilidade impediram o pouso do Air Bus que os levariam para a capital amapaense.

Sem “teto”, o avião acabou sendo desviado direto para Macapá, deixando pelo menos 100 passageiros do Amapá retidos no Aeroporto Val-de-Cans.

A empresa providenciou almoço e remarcou o voo para as 16h. No entanto, o voo passou para as 17h e depois acabou sendo cancelado.

Latan e Gol também enfrentam a mesma intercorrência por causa do mau tempo e chamaram passageiros para seus guinchês para informar as providências que serão tomadas.

Os passageiros que estavam em conexões de outros estados estão sendo acomodados em outros voos com previsão de decolagem a noite ou madrugada. A Latam desviou pouso para Macapá e a Gol informou “atraso meteorológico”.