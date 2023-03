Menina 11 anos foi estuprada em banheiro de igreja, polícia

Acusado foi preso pela Polícia Civil. Caso ocorreu no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Um homem de 40 anos de idade foi preso nesta terça-feira (21) pela Polícia Civil do Amapá, acusado de estuprar uma menina de apenas 11 anos. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, mas ele estava com a prisão preventiva decretada.

O caso ocorreu no município de Mazagão, a 35 km de Macapá, no dia 15 de janeiro de 2023. De acordo com o delegado Anderson Ramos, o acusado não tem parentesco com a vítima, apenas mora próximo da residência da vítima.

A menina teria sido abusada no banheiro de uma igreja, localizada no Distrito do Carvão. Um exame de conjunção carnal comprovou a violência sexual, relatada pela criança à mãe, que procurou o Conselho Tutelar e polícia,

“Trata-se de um crime cometido às ocultas, logo sem presença de testemunha, em que a palavra da vítima ganha especial relevância. As declarações da criança estão em consonância com o laudo de conjunção carnal, bem como são compatíveis com o relatado para a genitora, com o relatório do Conselho Tutelar e com o relatório psicológico”, explicou o delegado

O homem preso foi indiciado por crime de estupro de vulnerável e encaminhado à audiência de custódia.