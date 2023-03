Ministério diz que servidores não terão transposição prejudicada

Documentos falsos estariam tentando confundir servidores

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos garantiu, nesta sexta-feira (10),que a transposição de servidores dos ex-territórios federais não foi paralisada, e repudiou a divulgação de documentos falsos acerca do assunto.

A comissão responsável pela transferência dos servidores de Roraima, Amapá e Rondônia continua com os procedimentos para a “correta transposição”, assegurou o ministério em nota divulgada à imprensa. O assunto estaria sendo usado politicamente para confundir e prejudicar servidores.

“Agir de modo contrário só traria inseguranças técnicas e jurídicas que implicariam em questionamentos judiciais e auditorias pelos órgãos de controle, podendo, inclusive, paralisar a transposição e prejudicar aqueles que realmente detêm o direito garantido pela Constituição”, informou em nota.

O Ministério da Gestão assegurou que a nova gestão do governo não suspendeu nenhum processo, e que está dando continuidade às análises para garantir o direito constitucional dos servidores.

“À medida que forem atestadas as conformidades legal e técnica nos pedidos de transposição, as portarias de inclusão dos servidores no quadro da União serão publicadas”.