Modificações e atraso de pagamento travam construção de praça há quase 2 anos

Empresa responsável pela obra justificou que atraso foi ocasionado por intervenções da Prefeitura de Macapá e falta de pagamento

Por LEONARDO MELO

As obras de revitalização da Praça Jaci Barata, localizada na Beira Rio de Macapá, estão atrasadas há quase 2 anos. A empresa que está executando a obra alega que a prefeitura não concluiu a terraplanagem.

Além disso, o projeto paisagístico não está concluído e parte do pagamento dos trabalhos já executados está retido.

Os tapumes foram colocados ainda em 2020 com prazo de 6 meses para execução. No entanto, apenas 40% do serviço foram executados. Os problemas começaram com as modificações do projeto original por decisão da PMM. A ideia era incluir uma avenida que é basicamente uma continuidade da Avenida FAB até o Igarapé das Mulheres.

Procurado pela reportagem, o empresário Caludiano Monterio, proprietário da empresa que venceu o certame para construir a praça, explicou que a avenida está sendo feita por outra empresa. Mas esse não seria o único problema.

De acordo com ele, a prefeitura não entregou a terraplanagem completa, o que atrapalha a construção de áreas como quadra, gramado, passeio, calçadas e canaletas para escoar a água da chuva.

Nos espaços onde onde a terraplanagem foi bem executada, o trabalho avançou. Nesse período, informou o empresário, foram construídas as canaletas e áreas gramadas. A empresa então protocolou documento na Secretaria de Obras solicitando que a terraplanagem fosse refeita, mas quando isso aconteceu o barro encobriu e destruiu tudo o que já estava pronto.

Caixa Econômica

A Caixa Econômica financia a obra com quase 80% e o restante é contrapartida do município. Durante a vistoria, os fiscais do banco observaram que houve uma involução na obra. Isso foi observado com base nas 4 medições, o que incluía a parte soterrada pelo município.

“O município fez um documento informando a Caixa que não foi a empresa e sim ele que precisou fazer umas intervenções e causou essas demolições e que ia fazer um aditivo para a empresa, para a empresa executar. A empresa já refez toda a parte de passeio. Não foi feito o de canaleta e nem outras coisas aqui pra frente porque não terminaram a terraplanagem”, justificou o empresário.

Aditivo não pago

A quarta medicão não foi paga pela Caixa porque esbarrou justamente na questão da involução da obra observada pelo banco.

Segundo Claudiano, a prefeitura não liberou o pagamento do aditivo para a empresa, contrariando o que havia garantido ao banco. Por isso, os trabalhos não estão avançando com a velocidade necessária. O imbróglio já dura um ano e seis meses, diz o empresário.

“Esse aditivo tá lá com pagamento pra ser executado só que o secretário mandou segurar o pagamento”, reclamou o empresário.

A obra que deveria ser concluída em seis meses se arrasta e não tem prazo para ficar pronta.

Projeto paisagístico

Todo o projeto paisagístico da Praça foi feito pela arquiteta Rosa Grena (empresa de SP) e custou R$ 1, 1 milhão. Mas, devido uma alteração nele, que foi a inclusão da avenida, foi pago um aditivo a mais, esse no valor de R$ 700 mil.

Todo esse valor já foi pago, mas, segundo Adriano, o projeto ainda não foi concluído.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Obras (Semob), que ainda não respondeu.