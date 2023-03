Motociclista morre no HE após colidir com poste

Acidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, próximo a Lagoa dos Índios, na zona oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um jovem motociclista morreu na noite deste domingo (19) depois de um grave acidente ocorrido na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

Marcos Felipe da Costa Pereira, 25 anos, ainda chegou a ser levado por bombeiros militares ao Hospital de Emergência do Centro, mas não resistiu aos ferimentos com múltiplas fraturas.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), testemunhas contaram que ele estava junto com outros motoqueiros trafegando em alta velocidade, quando perdeu o controle da Kawasaki Z1000, de cor preta, e acabou se chocando contra um poste de iluminação pública. O acidente ocorreu próximo à Lagoa dos Índios, por volta de 23h30.

A moto foi apreendida pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) e removida para o pátio do DETRAN.