Motorista desmaia em colisão e carro invade cartório

Caso ocorreu no Bairro Laguinho, na região central de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um veículo modelo Voyage foi parar dentro de um cartório depois de ter sido atingido por outro carro que teria avançado a via preferencial, no início da manhã deste domingo (19), no Bairro Julião Ramos, em Macapá.

Os dois veículos colidiram por volta de 5h30. Apesar da violência do impacto, que deixou os carros avariados e a recepção do prédio parcialmente destruída, ninguém ficou ferido gravemente.

Mesmo reclamando de dores no peito, o motorista de transporte por aplicativo Ramon Ferreira, de 25 anos, decidiu dar sua versão à reportagem.

Ele contou que estava trabalhando no Voyage, seguindo pela Rua General Rondon, para deixar um passageiro no Bairro Infraero, momento em que o Chevrolet Tracker, que trafegava pela Avenida Pedro Américo, avançou a sinalização de ‘pare’ e bateu na lateral de seu carro.

Na colisão, Ramon acredita ter ficado inconsciente, não lembrando como derrubou a porta gradeada e invadiu o cartório.

“Eu vinha numa média de 40 km, esse carro atravessou a preferência em alta velocidade, na hora do impacto eu apaguei, foi num piscar de olhos”, relatou.

A motorista do Tracker também permaneceu no local e prestou esclarecimentos à polícia, contudo, negou fazer o teste do etilômetro e foi conduzida à delegacia.

Já o motorista de aplicativo submeteu-se ao bafômetro e o resultado foi negativo. Ele também contou que o voyage havia sido locado por um amigo, que também é motorista de aplicativo e que pegou o carro emprestado porque está passando por problemas financeiros.