Motoristas sem CNH e recusa do bafômetro lideram infrações de trânsito no Amapá

3.644 condutores foram abordados em barreiras da Lei Seca no1o trimestre de 2023

Da REDAÇÃO

Dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a recusa ao teste do etilômetro, também conhecido como bafômetro, lideraram as ocorrências de trânsito no 1º trimestre de 2023 no Amapá, aponta estatística da Operação Lei Seca divulgada hoje pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP).

De janeiro até o dia 30 de março, 3.644 condutores foram abordados durante as blitzen nas vias urbanas e rodovias estaduais do Estado. Do total de motoristas, 44 dirigiam sem a CNH e 24 conduziam o veículo com o documento vencido há mais de 30 dias. Nesses casos, o automóvel é retido até que uma pessoa habilitada se apresente para fazer a retirada.

O teste do etilômetro, que identifica a presença de álcool no sangue, foi realizado em 3.599 condutores, e outros 45 se recusaram ao procedimento.

De acordo com o diretor de Fiscalização do Detran-AP, Jonas Meguins, a recusa ao teste de alcoolemia é uma infração correspondente às mesmas penalidades e medidas administrativas aplicadas ao condutor que é flagrado dirigindo sob a influência de álcool, por isso, considerada gravíssima e punida com pagamento de multa multiplicada por dez vezes e suspensão do direito de dirigir.

“O condutor que recusa o teste, em tese, bebeu. Por isso é uma infração tratada tal qual a de alcoolemia, embora não se apresentem sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica”, explicou Meguins.

Ainda segundo a estatística trimestral, 22 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, sendo o maior volume de ocorrências registrado durante o mês de fevereiro, no período de Carnaval.