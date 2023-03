Mulher é condenada e presa por prostituir a filha adolescente

Crime ocorreu no município de Pedra Branca, a 190 km de Macapá

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 48 anos de idade foi condenada e presa por estupro de vulnerável contra a própria filha, uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu no município de Pedra Branca, a 190 km de Macapá

A mulher, que não teve o nome revelado pelas autoridades, estava foragida desde o ano de 2018. Ela foi condenada em 2010, após ser denunciada pelo Conselho Tutelar.

Segundo a denúncia, a mulher levava a filha para uma pousada no centro da cidade. Lá, um “cliente” mantinha relações sexuais com a garota e pagava R$ 50 à mãe.

De acordo com o delegado Antério Almeida, da Polícia Civil do Amapá, em um dos ‘programas’ a mulher levou à pousada a filha e uma amiga, também adolescente, para fazer sexo com o cliente cativo.

Além da mulher, o ‘cliente’ também foi condenado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A mulher chegou a começar a cumprir a pena, mas após ser beneficiada com uma saída temporária, não retornou ao Iapen, por isso, teve a prisão preventiva decretada.