‘Mutirão Pelo Cliente’ troca geladeiras, lâmpadas e inclusão na Tarifa Social

Durante todo o mês de março, serão intensificadas essas ações e mais os serviços de melhoria na rede elétrica nos 16 municípios do Amapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A CEA Equatorial começou as ações do Mutirão Pelo Cliente Hoje, com iniciativas que oferecem serviços como cadastro na Tarifa Social, troca de geladeiras e lâmpadas, cursos de capacitação e palestras, além melhorias na rede elétrica nos 16 municípios do Amapá.

As ações do Programa E+ Geladeira Nova, com troca de refrigeradores antigos por novos e mais eficientes, ocorrem em Macapá e Calçoene, através de sorteio. Em janeiro, o programa fez trocas nos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.

Em Macapá, equipes atuam nos Bairros Perpétuo Socorro, Cidade Nova, Beirol, Mucajá, Santa Inês e Muca, para intensificar o número de pessoas inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), programa que garante às famílias de baixa renda descontos de até 65% na fatura de energia, além da inclusão do Programa Luz Paga que garante o desconto de 100% das faturas de clientes que consumirem até 150 quilowatts ao mês.

O trabalho é intensificado também para realização da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, com economia de até 80% na iluminação residencial.

Já as ações da plataforma E+ Profissional é voltada à capacitação e o aprendizado de jovens e adultos para que tenham maiores oportunidades junto ao mercado de trabalho. O programa formou este mês 18 mulheres em design de sobrancelha e embelezamento de cílios.

Ainda no mês de março, o mutirão promoverá melhorias do sistema elétrico em 13 municípios, com podas de árvores, troca de equipamentos que compõem a rede elétrica e estruturas.