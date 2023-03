‘Na boca da noite vou aí’, diz ex-companheiro que arrancou orelhas de gatos por vingança

Inconformado com a separação, homem agrediu ex-esposa, o atual namorado dela, e ainda atacou os animais de estimação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um homem de 50 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá por maus tratos a animais. Até aí nada de muito espantoso se não fossem as circunstâncias do crime. Ele agrediu a ex-esposa, causou danos patrimoniais e ainda, com toque de crueldade, arrancou as orelhas de dois gatos de estimação para se vingar.

O crime ocorreu em Porto Grande, a 105 km de Macapá. De acordo com o delegado Bruno Vaz, que conduziu as investigações, o acusado que não teve o nome divulgado estava motivado por ciúmes.

Inconformado com a separação, ele agrediu a ex-companheira com uma faca e tentou esfaquear o atual parceiro dela, e por pouco não conseguiu incendiar a motocicleta dele. Em seguida, decidiu fazer um quebra-quebra dentro da residência dela, antes de cortar e arrancar as orelhas dos animais criados pela ex-esposa.

Depois das agressões, ele fugiu do Amapá. As vítimas procuraram a polícia e registraram queixa contra o acusado, que também mandou um áudio ameaçando a ex-companheira caso ela levasse o atual parceiro para dormir com ela em casa.

“Vai na delegacia lá, dar queixa lá. Tu sabe que sou eu. Tu me conhece. Fala pro delegado. Eu te amo. Eu quero ver se ele tá dormindo mesmo lá. Mais tarde venho aí na boca da noite. Se tu for doida tu traz ele aí”, disse ele. Ouça.

O delegado Bruno Vaz pediu a prisão preventiva do criminoso, e indiciou o acusado pelos crimes de maus-tratos, dano, perseguição e lesão corporal no contexto da violência doméstica.

“Ela (a ex-esposa) relatou que ele sempre dizia que ela dava muita atenção aos gatos, e não a ele. Por ciúme e por vingança ele teria cortado as relhas desses animais”, explicou o delegado, que concluiu e encaminhou o inquérito para o Ministério Público do Estado.

Ele não revelou para que estado o acusado fugiu.