Bom dia! Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Ou seja, a sua força depende da força de todos. Em Neemias 3, vemos que havia pressa e preocupação com a construção da muralha de Jerusalém, pois sempre havia o risco da chegada de exércitos inimigos. O sucesso de um naquele momento, dependia do sucesso dos outros. Deus nos desafia a irmos na contramão deste mundo egoísta, todos os dias. Tenha um ótimo domingo (5) com o nosso Senhor Jesus!