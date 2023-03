Na onda dos preços mais baixos, Eletro Shop abre 5ª loja no Amapá

Nova loja fica na Avenida Padre Júlio com Rua São José, no Centro Comercial de Macapá. Loja sendo finalizada

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Rede Eletro Shop avança no mercado varejista, e abrirá na próxima terça-feira (7) a segunda loja em Macapá, desta vez na Avenida Padre Júlio com a Rua São José, no Centro Comercial da capital. A nova unidade, a 5ª no Amapá, garantirá o mesmo padrão de conforto para clientes novos e os já fidelizados, mas, especialmente, manterá a sua principal marca: os preços mais baixos.

A Rede Eletro Shop trilha uma escalada rápida para os padrões do comércio do Amapá. O grupo tem apenas quatro anos de operação, e já se posiciona entre as gigantes do setor.

O diretor do grupo (nome), explica que foi necessário abrir a segunda loja na capital para ampliar a capacidade de atendimento.

“Apenas uma não conseguiria suprir as demandas da região. Agora somos duas”, justifica.

Além das duas unidades em Macapá, a Eletro Shop já tinha três lojas em Santana, a segunda cidade mais populosa do Amapá. Em agosto do ano passado, a terceira loja foi aberta na Avenida Santana, Área Comercial.

Outra característica da Eletro Shop que cativa os clientes é a agilidade na entrega. Os produtos chegam na casa do consumidor em no máximo 48 horas.

Todos esses fatores geram não apenas a confiança do cliente, mas também a visibilidade da marca cada vez mais presente nas ruas, televisão e na internet.

Esse crescimento tem motivado a direção da empresa a apostar em outro segmento: o de artigos para bebês. Por isso, em breve, vem aí a Eletro Baby. A ideia é abrir esta nova loja ainda no primeiro semestre deste ano.

Serviço: Nova loja da Eletro Shop fica na Avenida Padre Júlio com a Rua São José, 2089, Centro Comercial de Macapá.

Mais informações: (96) 98114-0856. Acompanhe as novidades da rede clicando no Instagram.