Bom dia! Todos os dias temos a oportunidade de modificar o nosso futuro, mas as vezes preferimos repetir comportamentos e atitudes que nos prendem ao passado. Neemias tinha terminado seu primeiro mandato como governador de Jerusalém e foi para a Pérsia. Quando voltou, encontrou o povo de Deus de novo repetindo erros que tinham derrubado grandes nomes do passado. Veja a análise do capítulo 13 e tenha uma ótima quarta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!