Bom dia! Não são raros os alertas que os especialistas fazem sobre as distrações da modernidade. Mas essas armadilhas são antigas. Neemias estava em perigo. Ele foi convidado para um encontro, mas se tratava de uma emboscada. Sem desconfiar de nada, ele recusou se distrair do trabalho e rejeitou o convite. Neste caso, ele não permitiu se distrair e acabou sobrevivendo. Acompanhe a análise de Neemias 6 e tenha uma ótima quarta-feira (8) com o nosso Senhor Jesus!