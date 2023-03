No HE, funcionários cantam para pacientes internados

Funcionária segura mão de paciente internada na recepção do HE, enquanto enfermarias são reformadas. Momento de música aliviou clima de tristeza

Por SELES NAFES

No meio da guerra para desocupar corredores, enquanto o governo reforma as enfermarias e tenta dar fluidez às cirurgias, funcionários do Hospital de Emergências de Macapá decidiram cantar para os pacientes que estão internados. A iniciativa da musicoterapia foi apoiada pela direção do hospital.

Ontem (28) à tarde, os pacientes foram surpreendidos pela cantoria, que focou em canções cristãs. Não demorou para que os pacientes, mesmo acamados, iniciassem um coro nas canções mais conhecidas com a ajuda de acompanhantes.

O diretor do HE, Emano Martins, explica que o projeto é realizado pela equipe multidisciplinar do hospital, que é composta por profissionais que também são músicos.

“São profissionais da psicologia, assistência social. Toda semana estamos fazendo a musicoterapia. No próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, além da música teremos um café da manhã dentro de uma programação especial”, adiantou o diretor.

Quanto à ocupação dos corredores houve redução significativa, mas Emano Martins admite que ainda há alguns pacientes. O governo afirma que o problema deve ser resolvido em definitivo com o término das obras nas enfermarias, previsto ainda para o primeiro semestre.

A reforma do HE, a primeira desse porte em 60 anos, iniciou no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil do mandato do atual governador Clécio Luís (SD). A ideia é dar dignidade aos pacientes num ambiente melhor pelo próximos 3 anos, prazo suficiente para construir o novo hospital, onde antes ficava a vila militar.