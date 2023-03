Novo presidente dos militares do Amapá quer reajuste salarial proporcional a perdas

A Instituição reúne servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O novo presidente da Associação dos Servidores Militares do Estado do Amapá (Asmeap) garantiu que a principal bandeira do mandato será o reajuste salarial dos militares, com reposição de perdas proporcional à inflação nos últimos 8 anos.

O tenente Natanel da Silva Miranda, de 44 anos, é policial militar há 21, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amapá (Unifap) e pós-graduado em Direito Público.

Ele trabalhou muito tempo na área administrativa da PM e serviu em diversos batalhões. Atualmente, exerce função de assistente jurídico na Procuradoria Geral do Estado.

Ele disse que não tinha interesse em disputar a presidência da associação, mas foi motivado pelos colegas que buscavam pessoas capacitadas administrativamente para lidar com as pautas da categoria.

O desafio do mandato, segundo ele, será implementar as 20 propostas de melhorias dos sócios. Para isto, garante que a relação com o novo governo será harmônica, em busca de melhorias para a coletividade. Natanael garante que as reivindicações da categoria estão alinhadas com o governador Clécio Luís (SD).

“A gente vai estar junto com ele trabalhando, já que ele garantiu que seria o melhor governador para os militares”, pontuou.

Natanael avalia que os militares tiveram dificuldade com o governo passado, entre elas, 8 anos sem reajuste de salários, o que, na opinião dele, provocou uma defasagem nos ganhos da categoria.

“Porque se você não faz nem a correção da inflação, há uma perda no poder aquisitivo, e, para os policias militares foram oito anos de perdas, fora o que já tinha passado antes. Então, a gente vai tentar recuperar parte desse poder aquisitivo. Esse é um dos nossos principais objetivos”.

Atualmente a Asmeap conta com 2.300 associados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A eleição aconteceu no dia 24 de fevereiro, em Macapá, e quatro chapas concorreram. Natanael ganhou com uma diferença de 46 votos em relação ao segundo colocado.