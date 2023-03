O último dos Moicanos?

O carro de seu Leandro Correia, motorista de frete, tem mais de 60 anos, e pode ser o último de uma geração de picapes

Por HUMBERTO BAÍA

Seu Leandro Correia, de 68 anos, veio para Macapá ainda com 6 anos, migrando com a família da cidade de Chaves, no Pará. Passou a vida inteira na capital do Amapá, no tradicional Bairro do Trem. Há pelo menos 30 anos, faz frete com sua picape F-75 da Ford, fabricada há mais de 60 anos. O exemplar pode ser o último ainda em atividade em Macapá de uma geração de picapes que fizeram sucesso.

Em 1961, entrou em linha a versão picape da Rural, chamada de “Pick-Up Willys” ou “Pick Up Jeep”. Começava a era da picape F-75.

Apesar da idade avançada (do veículo), a picape companheira inseparável continua funcionando, e muito bem. Ao contrário do mercado de trabalho.

“Mas o negócio de frete já está ficando meio difícil”, pondera seu Leandro, que há semana que não faz consegue nenhum cliente.

“Caminhão mais novos são mais novos são mais procurados”, avalia.

O veterano motorista sempre faz ponto na frente do Mercado Central de Macapá. Só deixou o local durante os dois anos de reforma.

Ele lembra que no passado haviam outras F-75, mas agora acredita que restou somente o veículo dele.

Apesar das dificuldades, seu Leandro garante que seu velho F-75 é de confiança e vai continuar à espera de clientes no Mercado Central no lugar de sempre: Avenida Antônio Coelho de Carvalho, de frente para a Fortaleza de São José.