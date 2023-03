Padrasto é condenado por estuprar enteada em comunidade ribeirinha

Crimes ocorreram na comunidade ribeirinha do Rio Preto, município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Já está no Iapen o homem de 58 anos preso no final de semana pela Polícia Civil do Amapá após ser condenado por estuprar a enteada quando ela era criança.

A vítima, que atualmente está com 22 anos, sofreu os abusos dos 5 aos 7 anos, segundo o inquérito policial sobre o caso.

Ele foi preso na última sexta-feira (17), pela equipe da Delegacia de Polícia de Mazagão, município onde os crimes teriam ocorrido, na comunidade ribeirinha do Rio Preto, cujo acesso é apenas via fluvial.

A prisão ocorreu em um afluente próximo ao município de Santana. A polícia não divulgou o nome do condenado, mas ele foi sentenciado a 13 anos e 9 meses de reclusão.

De acordo com o delegado Anderson Ramos, os abusos começaram quando a vítima residia com sua mãe e o acusado. Após os primeiros estupros, a menina passou a residir com sua madrinha, contudo, sempre que ia passar férias com a mãe, voltava a ser abusada pelo padrasto.

“Ele a violou diversas vezes, praticou o crime desde que ela tinha 5 anos, até completar 7 anos de idade. Depois foi morar com a madrinha, mas nas férias, voltava a ser abusada, como ocorreu em março de 2013 e janeiro de 2014 [quando a vítima tinha 12 anos]”.

Agora, será encaminhado ao Iapen para iniciar o cumprimento da pena”, explicou o delegado.