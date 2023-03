Pai abusou da filha durante três anos, diz polícia

Caso ocorreu no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 49 anos de idade foi indiciado nesta segunda-feira (6) por estupro de vulnerável contra a própria filha. Segundo a polícia, o crime ocorreu dos 13 anos aos 15 anos da vítima.

O caso ocorreu na Comunidade São Pedro do Rio Preto, área rural do município de Mazagão, a 35 km de Macapá, com acesso apenas por embarcação.

Segundo o delegado Anderson Ramos, o indiciado, que não teve nome divulgado pela polícia, confessou o crime. Ele era suspeito de ser o pai da criança que a adolescente de à luz em 2019, mas um teste de DNA descartou a suspeita.

“De acordo com as declarações da vítima, os abusos iniciaram no ano de 2016, quando ela tinha 13 anos de idade, e, ocorreram até o ano de 2019, quando ela estava com 15 anos de idade. A vítima engravidou e declarou que o filho dela nasceu dos abusos sexuais provocados pelo pai, porém, o laudo pericial de identificação humana por biologia molecular demonstra que o perfil genético obtido a partir da amostra de referência coletada do indiciado não é compatível com de um pai biológico do filho da vítima”, explicou o delegado.

Segundo ele, por ser pai da vítima, o autor dos abusos pode ter a pena aumentada. O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.