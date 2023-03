Pajero pega fogo após instalação de som automotivo

Sinistro ocorreu na zona norte de Macapá, após instalação de aparelho no veículo

Da REDAÇÃO

Um incêndio destruiu totalmente um carro em via pública no bairro Ipê, na zona norte de Macapá,. Assista:

O sinistro aconteceu no sábado (11), na rua Pau Mulato.

De acordo com o proprietário do veículo, modelo Mitsubichi Pajero, o fogo começou no porta-malas, parte em que havia instalado recentemente um som automotivo. A fiação original do carro foi mexido para instalar o aparelho de som.

Uma equipe do 2⁰ Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e o fogo foi controlado.

Não há registro de vítimas no incêndio.