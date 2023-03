Para isolar estuprador, Iapen transfere presos por pensão alimentícia

O objetivo é deixar o detento sozinho na ala de enfermagem após o atentado da semana passada. Foto: Olho de Boto/SN

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) decidiu transferir presos para o Centro de Custódia do Zerão, na zona sul de Macapá, com o objetivo de deixar sozinho na ala de enfermagem o estuprador Ualefe Oliveira de Souza, de 28 anos. Na semana passada, ele sofreu uma tentativa de homicídio dentro da cadeia.

No último dia 15, o criminoso foi preso em flagrante pelo estupro e assassinato da menina Sara Lopes da Costa, de 9 anos, no Bairro as Pedrinhas. Ele confessou o crime e levou policiais militares e civis até o local onde havia escondido o corpo, um matagal alagado.

Um dia depois, ele quase foi morto por outro preso na ala de enfermagem, onde existem 10 celas. Ualefe foi enforcado com um lençol, mas acabou sendo salvo por policiais penais. Ele foi levado desacordo para o Hospital de Emergência de Macapá, e depois de atendido voltou para o presídio.

Na última sexta-feira (17), o diretor do Iapen, Luiz Carlos Gomes Júnior, determinou que todos os presos por pensão alimentícia, que normalmente ficam nas celas da enfermaria, sejam transferidos para o CCE, que já está lotado. No local estão presos provisórios ou condenados que são servidores públicos.

“Para salvaguardar apenas um preso, o instituto vai superlotar o centro”, avaliou um policial penal.

Fontes do Iapen afirmam que a rotatividade de presos por pensão é muito grande. Todos os dias, chegam entre 5 e 7 novos detentos.

A portaria publicada pelo diretor do Iapen informada que a medida terá validade de 180 dias, ou seja, seis meses.