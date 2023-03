Para manter acidentes fatais em baixa, Santana aumenta quantidade de semáforos

SEGUNDO MAIOR MUNICÍPIO DO AMAPÁ

SEGUNDO MAIOR MUNICÍPIO DO AMAPÁ

Além dos 12 conjuntos semafóricos que já funcionam, estão sendo instalados mais sete

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Mesmo sem acidentes fatais nestes primeiros meses de 2023, a Superintendência de Trânsito e Transportes de Santana (STTrans) decidiu aumentar a quantidade de semáforos ativos. Ainda nesta semana serão mais sete aparelhos em funcionamento.

Atualmente, o sistema de tráfego do segundo município mais populoso do Amapá (cerca de 100 mil moradores) possui 12 semáforos. Com os novos, serão ao todo 19 cruzamentos contemplados.

Os locais escolhidos para receberam os novos conjuntos foram:

Avenida 7 de Setembro com Rua Deodoro da Fonseca

Avenida Santana com Rua Everaldo Vasconcelos

Avenida Coelho Neto com Rua Euclides Rodrigues

Avenida Estélio de Oliveira com Rua Adalvaro Cavalcante

Avenida das Nações com Rua Costa e Silva

Avenida Maria Colares com Rua Costa e Silva

Avenida Maria Colares com Rua Cláudio Lúcio Monteiro.

“Os locais foram definidos com base nas estatísticas que temos. Esses são os lugares que mais geram acidentes”, explica Ivo Giusti, superintendente de Trânsito de Santana.

Não existe uma estimativa de quantos veículos circulam diariamente em Santana, já que muitos possuem placas de Macapá e outros municípios. Mas o sistema de transporte inclui 410 mototáxis e 137 táxis.

Por mês, são registrados em média 5 acidentes de trânsito. O último acidente fatal ocorreu em 2022.

Os novos semáforos serão programados nos próximos dias por uma empresa especializada para entrarem em operação ainda nesta semana. O investimento foi de R$ 784,2 mil.