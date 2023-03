Paratleta que nasceu com hidrocefalia ganha passagem, mas falta ajuda de custo

Prefeitura de Macapá garantiu passagem aérea da paratleta e para o resto da equipe que vai até São Paulo, em abril.

Por ANDRÉ ZUMBI

A estudante Ana Paula Moura, de 13 anos, ganhou a tão sonhada a passagem aérea para disputar o Campeonato Brasileiro de Paratletismo, no mês de abril, em São Paulo (SP). A competição vai posicionar os atletas no ranking nacional em várias modalidades.

Além dos arremessos de peso e pelota, nas quais Ana Paula foi medalhista nas etapas que antecederam o Brasileiro, ela também treina para lançamento de dardo.

Os bilhetes para São Paulo foram comprados pela Prefeitura de Macapá, que garantiu a ida e volta dos demais integrantes do projeto Jogos Paradesportivo Escola.

O Portal SelesNafes.com contou a história da paratleta, que nasceu com hidrocefalia e a luta dos pais para garantir o melhor tratamento de saúde para a garota. Foi durante as seções de fisioterapia que nasceu a vontade de ser atleta.

Aos 11 anos, foi convidada a integrar a equipe de paratletas que treinam na Universidade Federal do Amapá (Unifap), no Jardim Marco Zero. Logo nas primeiras competições que ocorrem em Brasília e em São Paulo, em 2022, ela foi medalhista.

O pai da menina, Márcio Barcelar, afirmou que a ajuda veio numa boa hora. Entretanto, para se manter no local nos dias de competição, Ana Paula ainda conta com a contribuição das pessoas. A família não tem condições de bancara estadia.

“É uma boa noticia sem dúvida. A gente estava preocupado como ela iria chegar lá. Agora a gente está correndo atrás da ajuda de custo dela”.

Para contribuir com a paratleta, doações de valores podem ser feitas para o pix 02481370260 (CPF), que está registrado no nome dela.