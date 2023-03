Paratleta que nasceu com hidrocefalia precisa de passagem para disputar o Brasileiro

Diagnosticada com hidrocefalia, paratleta do Amapá já venceu todos torneios que competiu.

Por ANDRÉ ZUMBI

Ana Paula Moura, de 13 anos, foi diagnosticada ainda no ventre da mãe com hidrocefalia. Os pais enfrentaram muitas batalhas pela saúde da filha na tentativa de dar-lhe qualidade de vida.

A mãe da menina, Débora Moura Carmo, de 37 anos, parceira inseparável, relatou os momentos difíceis que enfrentou com a família desde que soube que ela nasceria com má formação.

A notícia foi dada aos sete meses de gravidez. A calma só veio depois que ela estudou bastante sobre o assunto e recebeu orientação dos médicos e o alento do marido. Durante o pré-natal, descobriu que a filha nasceria, também, com amielo, que é quando o feto nasce sem medula espinhal.

Logo nos primeiros dias de nascimento, Ana Paula passou pela primeira cirurgia para a correção da coluna. Com dois meses, veio a cirurgia para colocar uma válvula para drenar o líquido da cabeça.

Depois desse procedimento, a família precisou sair do Amapá em busca de tratamento. Chegaram a São Luís (MA), onde passaram a fazer a ponte aérea entre os dois estados a cada 30 e 60 dias, até a menina crescer um pouco mais.

Ainda em Macapá, antes de sair em busca de tratamento, Débora lembrou que um dos médicos que acompanhavam a menina disse que ela passaria a vida numa cama.

“A gente falou: ‘não’! A gente serve a um Deus e por mais que ela não ande de uma forma parecida com as outras pessoas, ela não vai viver em cima de uma cama. Por mim, ela não vai”, lembrou.

Ana tem uma vida relativamente normal. Ela estuda na Escola Estadual Antônio Lima Neto, na zona norte, onde faz o 7ª Ano no ensino fundamental.

“Ela nunca quis fazer nada diferente das outras crianças. Sempre dizia que queria fazer o que os outros colegas fazem”, enfatizou a mãe.

Há alguns anos, Ana passou a ser acompanhada pelos profissionais do Hospital Sarah Kubitschek de Macapá. A unidade é especializada em reabilitação de pessoas. Durante as sessões de fisioterapia, um sonho foi nascendo na mente da menina: o de ser uma atleta.

“Eu via outras pessoas treinando pela televisão e surgiu o desejo. Eu quis”, revelou a menina, sempre sorridente.

Um dia, no supermercado, foi surpreendida com um encontro inesperado. Segundo a mãe, o professor de educação física Marlon Gomes, que comanda a equipe de paratletismo do Amapá, se deparou com a menina, parou a família e fez o convite.

Desde então, eles treinam na área de atletismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), no campus Marco Zero, zona sul de Macapá. Além dos arremessos de peso e pelota, Ana Paula também treina para a lançar dardo.

Ano passado foi a primeira competição da menina. E logo na estreia, de 2022, na etapa dos jogos escolares de Brasília (DF), foi medalha ouro em arremesso de peso e pelota.

A segunda competição, já na etapa de São Paulo dos jogos escolares, foi bronze nas duas modalidades. E na mais recente, no fim de 2022, conquistou posição no ranking nacional, em competição realizada em Macapá, o que lhe deu o direito de participar do Campeonato Brasileiro de Paratletismo, que ocorrerá em abril, em São Paulo (SP).

Até o momento ela e outros os paratletas têm apenas hospedagem e deslocamento na capital paulista, faltam as passagens aéreas e um valor para que possam se manter no local durante os dois dias de competição.

A família não tem condições de pagar as passagens e nem de bancar a estadia, por isso pede ajuda. Para contribuir com a passagem de Ana, doação de valores podem ser feitas para o pix 02481370260 (CPF), que está registrado no nome da atleta.