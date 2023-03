Chegamos ao Livro de Jó

Bom dia! Chegamos neste domingo (26) ao famoso Livro de Jó, sinônimo de paciência, mas também de cautela. Não temos a necessidade de nos colocar no caminho do mal. O mais sábio é passar longe para permanecer na presença de Deus. Tenha um ótimo domingo com o nosso Senhor Jesus!