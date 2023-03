Pavilhão Escola do Iapen abrigará detentos que querem estudar

Cada três dias de frequência nas aulas redime um dia de pena.

Criado recentemente, o Pavilhão Escola do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) vai virar a moradia de detentos com interesse em estudar.

Para ser abrigado no espaço, o interno tem que se matricular nos ensinos fundamental e médio da Escola São José, que funciona dentro do presídio, na zona oeste de Macapá.

Com o pavilhão exclusivo para esses reeducandos, cai de 20 para 3 o número de servidores necessários para acompanhar cada interno à unidade de ensino, facilitando a logística na hora de ir para aula.

Ao implementar medidas de incentivo à educação, o Iapen busca devolver para a sociedade pessoas mais instruídas, que possam conquistar um espaço no mercado de trabalho ao invés de retornar ao crime.

O processo para ocupar o “Pavilhão Escola” é feito pela Coordenadoria de Tratamento Penal (Cotrap), através de busca ativa por reeducandos com interesse em concluir os estudos.

A coordenadora do Cotrap, Anny Karolyne Silva, destaca que a participação da família é muito importante no processo de incentivar a pessoa privada de liberdade a focar nos estudos e aproveitar a oportunidade de qualificação.

“Esse ano, decidimos buscar essa demanda dentro dos pavilhões para dar oportunidade a todos os internos que têm a intenção e essa vontade de estudar. Estamos dando prioridade aos internos que não têm nenhuma ocupação dentro do instituto, que não trabalham e que ainda não concluíram as fases de ensino”, destacou a coordenadora.

Após já estar matriculado e ter concluído os ensinos fundamental e médio, o apenado pode prestar o Enem e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Ambos possibilitam o acesso à universidade e ao certificado de conclusão dos ensinos médio e fundamental.

Além do conhecimento, o detento terá o benefício da remição de pena, ou seja, a cada 3 dias de estudo, a pena diminui em 1 dia para o sentenciado.

O ano letivo 2023 no Iapen está previsto para iniciar no dia 13 de março.