PF prende traficantes que vendiam cocaína por pix no WhatsApp

Prisões e ordens de busca e apreensão foram cumpridas nas zonas norte, sul e oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Cinco pessoas foram presas por agentes federais nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira (15), em Macapá. A investigação apura a venda de cocaína. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia.

Além das prisões, a ação da Polícia Federal, chamada de Operação Bright, cumpriu de 6 mandados de busca e apreensão nos Bairros Boné Azul, Nova Esperança, Novo Horizonte, Muca, Perpétuo Socorro e Zerão.

A ação é um desdobramento da Operação Desativado, deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2022, na qual foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra dois traficantes que faziam entregas na modalidade delivery na capital do Amapá.

Em análise ao material apreendido, a PF identificou indícios de ligação de seis indivíduos que atuavam no fornecimento, entregas e indicação de consumidores. As vendas eram feitas pelo WhatsApp e as transições de pagamento via PIX.

Alguns dos investigados, que já responderam pelos crimes de roubo, invasão de domicílio e lesão corporal, agora poderão encarar processos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A pena, neste caso, pode chegar até 23 anos de reclusão.