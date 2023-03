Polícia indicia assaltantes que mataram pai e deixaram filho ferido

Há alguns meses de completar dois anos, criminosos são indicados, mas tem prisão negada pela justiça.

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Civil do Amapá indiciou dois indivíduos, suspeitos de terem matado o comerciante José Marques Maciel Lisboa e ter ferido o filho dele, um militar do Exército, durante um roubo no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. O crime ocorreu em 2021.

As autoridades não divulgaram os nomes, mas os dois tem passagem pela polícia pelo mesmo tipo de crime.

O delegado Leonardo Alves, da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio, detalhou que, no início, as investigações apontaram para seis possíveis autores do crime.

Quatro deles prestaram depoimento e foram liberados, mas dois deles logo levantaram suspeitas: o primeiro ficou calado durante o interrogatório e o segundo não prestou depoimento, pois não foi localizado.

Ambos moram no mesmo bairro das vítimas, porém não tinham relação com ela. O delegado disser que chegou a pedir a prisão preventiva deles, mas a justiça negou à época.

“Por isso eles não foram presos. Nós encerramos o inquérito eles foram indiciados e vão responder processo criminal, caso o Ministério Público entenda que dá para fazer a denúncia”, explicou o delegado.

O caso

No dia 10 de outubro de 2021, dois homens invadiram a casa do comerciante José Marques Maciel Lisboa, roubaram e o mataram a tiros. O filho dele também foi baleado no abdome, mas sobreviveu.

Segundo a polícia, pai e filho estavam armados e teriam reagido, disparando contra os ladrões, mas foram atingidos. Os criminosos levaram as armas das vítimas. Na fuga, eles roubaram a motocicleta de um entregador de pizza, abordado nas proximidades.